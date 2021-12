(Di martedì 14 dicembre 2021) "Quarant'anni fa non avrei mai immaginato che il mio Paesearrivare a una situazioneterribile sia a livello politico sia economico". Lo ha affermato lo scrittore turco premio Nobel per ...

filippocicciu : Orhan #Pamuk, 'mai pensato la #Turchia potesse cadere così in basso' Premio #Nobel critica la situazione politica… -

"Quarant'anni fa non avrei mai immaginato che il mio Paese potesse arrivare a una situazione così terribile sia a livello politico sia economico". (ANSA) ...La storica rivista FMR riprende le pubblicazioni e in questi giorni è in uscita il Numero Zero. Ecco cosa contiene.