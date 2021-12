(Di martedì 14 dicembre 2021) Asi festeggia il nuovo record di ascolti del Grande Fratello Vip. Una nota ufficiale di Cologno Monzese sottolinea gli ascolti e il picco di share delcondotto da Alfonsoche supera il 41%. Nuovo record di ascolti ieri sera su Canale 5 per “Grande Fratello Vip”: 3.694.000 spettatori e il 23.5% di share. Leadership sul target 15-64 anni: 24.7% di share. Ilcondotto da Alfonsoha toccatodi ascolto del 41.02% di share. Ottimo risultato, per la trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy, anche sui giovani: 32.83% di share sul target 15-34 anni. Su Twitter, l’hashtag ufficiale #GFVIP è stato al primo posto nei Trendin Italia e nel mondo (è ancora oggi è in TT). “Grande Fratello Vip” è stato il programma più ...

Advertising

bubinoblog : MEDIASET INCORONA SIGNORINI RE DEI REALITY: PICCHI DEL 41%, TRENDING TOPIC MONDIALE -

Ultime Notizie dalla rete : MEDIASET INCORONA

Sport Mediaset

Stasera su20 alle 21.00 I GUARDIANI DEL DESTINO (Usa 2011) di G. Nolfi con Matt Damon, ... Stasera su Rai Premium alle 21.20 TALE E QUALE SHOW Alla fine della puntata, Carlo Contiil ...Il magazine PeoplePaul Rudd. E' lui l'uomo più sexy del mondo 2021. Il celebre volto Marvel, iconico interprete di Ant - Man si è guadagnato il titolo, ribaltando le anticipazioni che lo attribuivano a Chris ...Quali sono le sensazioni legate alla prossima stagione? Binotto, come giudica l'ultima gara 2021 della Ferrari? 'Un podio è sempre bello, ma vedere altri che festeggiano non è mai il mio desiderio. Co ...Martedì 7 dicembre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la sesta e ultima giornata di Champions League ...