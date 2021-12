Isabella di Uomini e Donne | chi è | età | cognome | che lavoro fa | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con. Ma conosciamo meglio, dama del trono Over.di: chi è,Ricci è una dama di, ha 61 anni, è nata a Roma ma vive a Ravenna. Nella vita è un’imprenditrice nel settore del pet caring. E’ molto alta e di lei sappiamo che si è laureata in Lettere alla Sapienza, poi in Archivistica e Bibliotecaria. Attualmente sta frequentando Biagio.diLa dama ha un profiloda pochi mesi e con l’account @ricci.real ...