Inarcassa | “Bene dialogo con governo e Parlamento | verso tavolo su assunzioni Pa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 14 dicembre 2021) “Sui contratti per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pa, in attuazione dei progetti Pnrr, ile le casse previdenziali hanno avviato unpositivo. Si vauna riformulazione dell’art. 31 del dl 6 novembre 2021, n. 152 di attuazione del Pnrr. Infatti, prima della modifica, la disposizione presentava alcune criticità e per alcuni aspetti era in contrasto con la normativa vigente, tanto da impedirne l’applicazione. In particolare, era in contrasto con quanto prevedono sia la norma istitutiva disia lo statuto della Cassa: ‘architetti e ingegneri assunti con contratto di lavoro dipendente (anche a tempo determinato) sono esclusi dall’iscrizione ae versano i contributi ad altre forme di previdenza obbligatoria’. Si profilava, quindi una vera e propria ...