Grande Fratello Vip | la mamma di Soleil Sorge commenta felice la squalifica di Alex Belli

Advertising

ohsoslytherin_ : @supremanes @bagnotrash ti pare chi gli autori non ci parlano con manuel? quello è il preferito di mezza produzione… - frances43545206 : Bello questo grande fratello senza Alex #gfvip - kimjichuxxs : Questo momento di Biagio e Davide è il Grande Fratello che mi piace #gfvip - fedepuglisi203 : RT @gabry_0295: #gfvip alza al massimo di cachet di Aldo così da convincerlo a restare… IL GRANDE FRATELLO INIZIA ORA… Alle 04:00 la casa… - _DAGOSPIA_ : IL COPIONE DI ALEX BELLI E DELLA MOGLIE DELIA DURAN AL 'GRANDE FRATELLO VIP': I DUE FANNO LA...… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Ieri, nel corso del ventisettesimo appuntamento con ilVip, l'attore Alex Belli, uno dei protagonisti dell'edizione, è stato squalificato.Vip, la mamma di Soleil Sorge commenta felice la squalifica di Alex Belli Belli ha ...In studio, Fabrizio Corona ha tirato fuori ancora una volta frizioni passate, legate in particolar modo all'iconico scontro che i due avevano avuto in diretta alVip qualche anno fa. ...Ieri sera il pubblico del Grande Fratello Vip ha assistito all’ennesimo scontro tra Delia Duran e Alex Belli. In queste ore, però, sul web ha ...Al Grande Fratello Vip Alex Belli si è confrontato con Delia Duran, tornata per la terza volta in casa per discutere del suo rapporto con la coinquilina Soleil Sorge. Alex Belli e ...