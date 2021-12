Dazn si prende mezza Liga (Di martedì 14 dicembre 2021) Dazn conquista anche la Liga MF – Milano Finanza, pagina 11, di Francesco Bertolino. Dazn conquista anche i diritti televisivi della Liga in Spagna. Dopo la Serie A in Italia, la piattaforma streaming si è aggiudicata ieri le immagini della prima e seconda divisione iberiche insieme a Telefonica. L’Ott e l’operatore di telecomunicazioni si spartiranno a metà ogni giornata, con cinque partite in esclusiva ciascuno, per un esborso complessivo di circa un miliardo di euro all’anno, superiore agli 840 milioni messi sul piatto da Dazn-Tim per la sola Serie A. La piattaforma streaming inserisce così un altro pezzo pregiato nel suo catalogo calcistico che include l’esclusiva su 7 partite su 10 del massimo campionato italiano per il triennio 2021-2024 e su gran parte della BundesLiga in ... Leggi su tvzoom (Di martedì 14 dicembre 2021)conquista anche laMF – Milano Finanza, pagina 11, di Francesco Bertolino.conquista anche i diritti televisivi dellain Spagna. Dopo la Serie A in Italia, la piattaforma streaming si è aggiudicata ieri le immagini della prima e seconda divisione iberiche insieme a Telefonica. L’Ott e l’operatore di telecomunicazioni si spartiranno a metà ogni giornata, con cinque partite in esclusiva ciascuno, per un esborso complessivo di circa un miliardo di euro all’anno, superiore agli 840 milioni messi sul piatto da-Tim per la sola Serie A. La piattaforma streaming inserisce così un altro pezzo pregiato nel suo catalogo calcistico che include l’esclusiva su 7 partite su 10 del massimo campionato italiano per il triennio 2021-2024 e su gran parte della Bundesin ...

