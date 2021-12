Urla e accuse-choc, ecco il team radio di Hamilton censurato dalla Fia: lo scandalo in Formula 1 si ingrossa | Video (Di lunedì 13 dicembre 2021) Cala il sipario su uno dei mondiali di Formula 1 più belli di sempre ma non si placano le furibonde polemiche. Il campione del mondo è Max Verstappen, su Red Bull, ma la Mercedes non ci sta: due ricorsi, respinti, dunque l'intenzione di presentare un appello a Parigi, ai vertici della Fia. In tutto ciò, Lewis Hamilton stando alle indiscrezioni la avrebbe presa da campione, insomma in modo più sportivo del suo team (per quanto la Mercedes, effettivamente, sembra essere stata penalizzata dai commissari di gara): i rumors riferiscono della richiesta del sette volte campione del mondo di rinunciare al ricorso, richiesta che il suo team starebbe valutando. E ancora, subito dopo il termine della gara, quelle immagini di Lewis che si complimenta con Max: un gesto non da poco, niente affatto scontato. Eppure, a distanza ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Cala il sipario su uno dei mondiali di1 più belli di sempre ma non si placano le furibonde polemiche. Il campione del mondo è Max Verstappen, su Red Bull, ma la Mercedes non ci sta: due ricorsi, respinti, dunque l'intenzione di presentare un appello a Parigi, ai vertici della Fia. In tutto ciò, Lewisstando alle indiscrezioni la avrebbe presa da campione, insomma in modo più sportivo del suo(per quanto la Mercedes, effettivamente, sembra essere stata penalizzata dai commissari di gara): i rumors riferiscono della richiesta del sette volte campione del mondo di rinunciare al ricorso, richiesta che il suostarebbe valutando. E ancora, subito dopo il termine della gara, quelle immagini di Lewis che si complimenta con Max: un gesto non da poco, niente affatto scontato. Eppure, a distanza ...

