Sport invernali | il programma settimanale di sci e biathlon

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Altra grande settimana di. Arrivano le classicissime dello sci alpino, con una tappa da sempre importante in Italia. La Coppa del mondo maschile arriva in Val Gardena per supergigante ...

OA Sport

Altra grande settimana di. Arrivano le classicissime dello sci alpino, con una tappa da sempre importante in Italia. La Coppa del mondo maschile arriva in Val Gardena per supergigante e discesa, poi in Badia ... Birra FORST, "Birra ufficiale dello sci", "scende in pista" accanto alla Nazionale Italiana nelle 6 tappe che si disputeranno sulle Alpi. Bologna, 13 dicembre 2021 - Altra grande settimana di sport invernali. Arrivano le classicissime dello sci alpino, con una tappa da sempre importante in Italia. La Coppa del mondo maschile arriva in V ...