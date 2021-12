La Pupa e il Secchione | in arrivo la nuova edizione | nel cast due ex gieffine?

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono tante le voci su Lae il, il reality che mette alla prova un gruppo di nerd e uno che non ha curato molto la propria cultura. Dopo molti anni di assenza dal piccolo schermo, il programma è tornato con due edizioni consecutive per poi fermarsi. Si pensava che l’del 2022 non si facesse, ma pare che sarebbero spuntati i presupposti per unastagione. Stando ai rumors, gli autori avrebbero trovato persino l’accordo con due volti della tv. Resta un mistero invece a chi verrà affidata la conduzione. GF Vip, retroscena sulla vita milanese di Soleil: “Cacciata da locali e feste” Stando a quanto riporta una ragazza che la conosce molto bene, la Sorge sarebbe odiosissima in quel di Milano, dove vive ...