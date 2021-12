Ermal Meta | la paura di avere un figlio perché suo padre era violento

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Perrispondere alla domanda se gli piacerebbe diventareunnon è semplice. Ne ha parlato a Verissimo, ha confidato disempre pensato di non volere figli, tutto legato allache suo, che un bambino, potesse pensare diciò che lui pensava di suo. Tutto

E' a Verissimo che Ermal Meta ha confidato il timore di diventare padre perché suo padre era ... Ermal Meta, ospite a Verissimo, ha parlato dei suoi primi 40 anni, del desiderio di diventare padre un g ...