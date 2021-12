Donna trovata morta in casa: uccisa a coltellate, ipotesi femminicidio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il cadavere di una è stato scoperto nel primo pomeriggio dì oggi in una abitazione in via della Musica a , nella città metropolitana di Cagliari . Sul corpo sono state riscontrate alcune ferite e ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il cadavere di una è stato scoperto nel primo pomeriggio dì oggi in una abitazione in via della Musica a , nella città metropolitana di Cagliari . Sul corpo sono state riscontrate alcune ferite e ...

