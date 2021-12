Casa Tina Cipollari: un sogno per la star di Uomini e Donne (Di lunedì 13 dicembre 2021) Avete mai visto la Casa di Tina Cipollari? Sapete dove vive la bionda opinionista di Uomini e Donne? Una Casa da sogno per lei. Tina Cipollari è la grande star di Uomini e Donne. Partita come corteggiatrice, diventata poi tronista, per il suo carattere schietto e sincero, ha conquistato la fiducia di Maria De Filippi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 13 dicembre 2021) Avete mai visto ladi? Sapete dove vive la bionda opinionista di? Unadaper lei.è la grandedi. Partita come corteggiatrice, diventata poi tronista, per il suo carattere schietto e sincero, ha conquistato la fiducia di Maria De Filippi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

famigliasimpson : @Tvottiano @enrick81 @Federic01996 @OltreTv @CIAfra73 @napoliforever89 @DarioL46 @alessio_gaudino @misterf_tweets… - MaxxGhe : 12/12/2007. Muore a 76 anni nella sua casa vicino a San Diego, in California, IKE TURNER. Si è fatto ricordare sopr… - Mar_tina_XCIX : RT @Feffer_One: ??PER GLI AMICI DI BOLOGNA Il freddo è arrivato e ti capiterà di vedere persone che dormono per strada al freddo. Sono pers… - tina_martel : RT @Nonha_stata: #Jesi, la #Caterpillar annuncia il licenziamento di 270 lavoratori, perché in un momento di crisi come questo, in piena p… - uedooc : RT @uedooc: Tina: 'Sti due non ballano oggi. Mettiti seduto immediatamente. Guarda Maria ti giuro vado a casa mi tolgo il microfono se sti… -