Boninsegna | «Inter forte come lo scorso anno grazie a Inzaghi»

(Di lunedì 13 dicembre 2021) “Pensavo che fosse piùl’dell’, e invece quest’sta facendo lo stesso. Il merito è del nuovo allenatore. Ha recuperato tutti i punti, se mantiene questo gioco e questa forma sarà difficile per le altre tornare davanti”. Lo ha detto l’ex attaccante nerazzurro e juventino Robertoa Radio Anch’io Sport su Rai Radio1.ha anche aggiunto che vede “l’Atalantal’antagonista più pericolosa per l’”.

Robertosi gode la sua '', in testa alla classifica dopo il poker di ieri sera al Cagliari. "Attualmente credo stia giocando bene, sono in una forma splendida - ha detto l'ex ...Alla fine, l'Inter di Simone Inzaghi affronterà agli ottavi di finale di Champions League l'Ajax di ten Hag. Una squadra estremamente temibile, che gioca meravigliosamente al calcio e che rappresenta ...Roberto Boninsegna, da tifoso interista, non può che essere contento di come sta giocando la formazione di Inzaghi. "Sta giocando bene, ma si vedeva già un mesetto fa che si era ritrovata - dice a Rad ...