Vlahovic trascina la Fiorentina a suon di gol e segue la scia di Immobile e Higuain (Di domenica 12 dicembre 2021) L’attaccante Dusan Vlahovic della Fiorentina sta tenendo un ritmo incredibile in zona gol e segue la scia di Immobile e Higuain Dusan Vlahovic sta diventando sempre più trascinatore della Fiorentina. A suon di gol il serbo sta prendendo la scena della squadra allenata da Italiano. Attualmente è il capocannoniere della Serie A e insegue più di un record. Dopo la doppietta di ieri è arrivato a meno un gol dai 33 segnati da Cristiano Ronaldo in un anno solare nella massima serie, ma non solo. Le medie sin qui tenute dall’attaccante viola sono da record stagionale. Vlahovic segue la scia di Immobile e Higuain, che avevano ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) L’attaccante Dusandellasta tenendo un ritmo incredibile in zona gol eladiDusansta diventando sempre piùtore della. Adi gol il serbo sta prendendo la scena della squadra allenata da Italiano. Attualmente è il capocannoniere della Serie A e inpiù di un record. Dopo la doppietta di ieri è arrivato a meno un gol dai 33 segnati da Cristiano Ronaldo in un anno solare nella massima serie, ma non solo. Le medie sin qui tenute dall’attaccante viola sono da record stagionale.ladi, che avevano ...

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: SERIE A - Fiorentina-Salernitana 4-0, Vlahovic trascina ancora i viola al successo - Gazzettino : Fiorentina-Salernitana 4-0, un super Vlahovic trascina ancora la Viola. Per Colantuono è sprofondo - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Fiorentina-Salernitana 4-0, un super Vlahovic trascina ancora la Viola. Per Colantuono è sprofondo - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Fiorentina-Salernitana 4-0, un super Vlahovic trascina ancora la Viola. Per Colantuono è sprofondo - IlmsgitSport : Fiorentina-Salernitana 4-0, un super Vlahovic trascina ancora la Viola. Per Colantuono è sprofondo -