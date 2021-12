L’effetto benefico di “Ballando con le stelle” su Paolo Conticini (Di domenica 12 dicembre 2021) L’anno scorso era il favorito alla vittoria. Nonostante il secondo posto, Paolo Conticini ha sfruttato meglio dei suoi concorrenti, la spinta propulsiva di “Ballando con le stelle” Sabato 18 Dicembre, dalle 20.35 su Raiuno, andrà in onda la Finalissima della sedicesima edizione di “Ballando con le stelle”. E mentre i social sembrano aver già assegnato la vittoria ad Arisa e Vito Coppola, l’epilogo dello scorso anno, che ha visto Gilles Rocca battere al fotofinish il favorito Paolo Conticini, mi ha insegnato a non fare troppo affidamento sulle speculazioni dei bookmakers. Al di là di quello che racconta la graduatoria finale, a distanza di un anno è indubbio che Paolo Conticini sia stato, tra i concorrenti della ... Leggi su zon (Di domenica 12 dicembre 2021) L’anno scorso era il favorito alla vittoria. Nonostante il secondo posto,ha sfruttato meglio dei suoi concorrenti, la spinta propulsiva di “con le” Sabato 18 Dicembre, dalle 20.35 su Raiuno, andrà in onda la Finalissima della sedicesima edizione di “con le”. E mentre i social sembrano aver già assegnato la vittoria ad Arisa e Vito Coppola, l’epilogo dello scorso anno, che ha visto Gilles Rocca battere al fotofinish il favorito, mi ha insegnato a non fare troppo affidamento sulle speculazioni dei bookmakers. Al di là di quello che racconta la graduatoria finale, a distanza di un anno è indubbio chesia stato, tra i concorrenti della ...

