Intelligence | sapere per tutti Priorità | evitare le ombre della disinformazione

Leggi su formiche

(Di domenica 12 dicembre 2021) Il presente non si può comprendere senza approfondire l’evoluzione storica dei fenomeni. Questo vale in particolare per la sistematizzazione culturale e scientifica dell’, in vista di un possibile riconoscimento accademico. Potremmo, infatti, individuare quattro fasi nella storia dell’dalla fineseconda guerra mondiale in poi. La prima, in cui veniva impiegata in senso politico e ideologico, nell’ambitoguerra fredda. La seconda, dalla caduta del muro di Berlino, quando l’ideologia liberale ha progressivamente uniformato il sistema economico, imponendosi in tutto il pianeta, che è diventato un immenso mercato globale, con l’impiegata prevalentemente in tale direzione. La terza fase è cominciata dopo l’11 settembre 2001 con ...