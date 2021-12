Cammariere, un cd con l’intero concerto del 5 maggio 2003 al Teatro Sistina di Roma (Di lunedì 13 dicembre 2021) foto di Vittoria FenatiRoma – Un disco per rivivere la magia e le emozioni uniche di un concerto di Sergio Cammariere: è uscito in digitale il lavoro che raccoglie l’intero, straordinario concerto sold out del cantautore del 5 maggio 2003 al Teatro Sistina di Roma. “Come nel caso di grandissimi artisti, i dischi dal vivo vengono, il più delle volte, compilati attraverso una selezione di vari concerti, spesso di una stessa tournée. Al fine di inserire le versioni migliori. Sergio (come altri artisti) non ha mai suonato una stessa canzone due volte in maniera identica. Questo perché anche le canzoni sono dentro al flusso del divenire. Del “tutto scorre”. Quindi, ogni volta le stesse creazioni si ripresentano sempre ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 13 dicembre 2021) foto di Vittoria Fenati– Un disco per rivivere la magia e le emozioni uniche di undi Sergio: è uscito in digitale il lavoro che raccoglie, straordinariosold out del cantautore del 5aldi. “Come nel caso di grandissimi artisti, i dischi dal vivo vengono, il più delle volte, compilati attraverso una selezione di vari concerti, spesso di una stessa tournée. Al fine di inserire le versioni migliori. Sergio (come altri artisti) non ha mai suonato una stessa canzone due volte in maniera identica. Questo perché anche le canzoni sono dentro al flusso del divenire. Del “tutto scorre”. Quindi, ogni volta le stesse creazioni si ripresentano sempre ...

