Silvio Berlusconi: la notizia dall'ospedale

Nella giornata del 9 dicembre, Silvio Berlusconi si è recato nuovamente all'ospedale San Raffaele per una visita di controllo in seguito ad alcuni dolori manifestati all'addome nei giorni scorsi: ne dà notizia il "Corriere della Sera", riportando come dopo la mattinata passata tra visite ed esami, nel pomeriggio è stato accompagnato da un cardiologo per una tac. In seguito ad ulteriori controlli avvenuti per circa due ore presso il nosocomio di Milano Lambrate, Berlusconi è stato dimesso ed è tornato nella sua residenza brianzola ad Arcore. Le condizioni di salute restano stabili, spiegano le fonti del "CorSera", con il leader di Forza Italia accompagnato dalla scorta con la quale ha seguito il tradizionale percorso di sicurezza (per evitare contatti con altri pazienti prima di essere ricevuto sotto il "diamante"...

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi Berlusconi è il nostro candidato, Salvini punta tutto sul Cavaliere Eppur (qualcosa) si muove. Matteo Salvini sceglie la platea di Atreju per consegnare lo scettro di 'candidato vero' per la corsa al Quirinale a Silvio Berlusconi. Dal leader della Lega arriva la certificazione che se si parla del Cav come papabile per salire al palazzo dei Papi, non si può dire che si tratta di un pretendente di 'bandiera'. '...

Top e Flop, i protagonisti del giorno: sabato 11 dicembre 2021 - Ad Atreju sono saliti tutti sul palco di Giorgia Meloni : da Enrico Letta (Pd) a Giuseppe Conte (Cinque Stelle), da Matteo Salvini (Lega) a Silvio Berlusconi (Forza Italia). A dimostrazione della ...

Ricordarsi di ricordare chi è Silvio Berlusconi left Berlusconi è il nostro candidato, Salvini punta tutto sul Cavaliere Eppur (qualcosa) si muove. Matteo Salvini sceglie la platea di Atreju per consegnare lo scettro di «candidato vero» per la corsa al ...

Berlusconi a 14 voti dal sogno-Colle, ma i franchi tiratori sono in agguato Il Cavaliere continua la caccia di consensi. Salvini: "È un candidato vero". Giochi aperti, Draghi sempre in pista ...

