"Quella scritta...": e ora i fan sognano un riavvicinamento tra Belen e De Martino (Di sabato 11 dicembre 2021) Un dettaglio in una storia di Elisabetta Franchi ha fatto ipotizzare ai fan di Belen Rodriguez un riavvicinamento con il suo ex marito Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 dicembre 2021) Un dettaglio in una storia di Elisabetta Franchi ha fatto ipotizzare ai fan diRodriguez uncon il suo ex marito

Advertising

EmanueLazio : @MartiniLuca3 Quante volte riproducevo quella scritta ES sui quaderni, sui libri... - benn_ten_ : chissà se la ragazza a cui è stata scritta la dedica sotto scuola sta ancora con quella persona - Rougefanbase : RT @tremaghi21: Il mio mare d'inverno, ascoltando quella meravigliosa poesia in musica scritta e cantata da @enricoruggeri, emozioni che mi… - SamMoser7 : @Claudio03921400 @AuroraLittleSun Esatto...finalmente si arriva al concetto di base: il problema non e' il vaccino… - Maty9722 : Questa l'ha scritta a 14 anni. Evidentemente se non veniva dalla sua testa, forse da quella angelica del padre ????… -