Patrizia Pellegrino e il dramma del figlio morto | “Riccardo è il mio angelo custode”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 dicembre 2021)al Grande Fratello Vip 2021 ha raccontato della tragedia della morte del. “Era untanto desiderato” – esordisce l’attrice napoletana che ha dovuto dire addio al suo amato bambino dieci giorni dopo la nascita. “Aveva 10 giorni di vita, aveva superato la settimana. Ero in clinica pronta per andare a prendermelo quando è arrivato Pietro e mi ha detto che non c’era più” – racconta lache scopre così della morte del. Una scoperta che l’ha scaraventata in una baratro senza fine: “ho avuto la voglia di sparire dalla faccia della terra. Ho sentito come una mano che mi stritolava il cuore, per me era finito tutto, nulla aveva più importanza nella mia vita”....