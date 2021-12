Violenze sessuali sui treni: petizione online per chiedere una carrozza per sole donne (Di venerdì 10 dicembre 2021) . Dopo la duplice violenza sessuale di venerdì sera a bordo di un treno regionale Trenord sulla linea Milano-Varese, è stata lanciata una petizione online per chiedere di istituire una carrozza per sole donne in testa a tutti i convogli. Una carrozza, quella di testa, dedicata solo alle donne su tutti i treni regionali Trenord in Lombardia. È quanto chiede una petizione online lanciata sulla piattaforma Change.org dopo il caso della duplice violenza sessuale avvenuta sulla linea Milano-Varese per il quale sono stati arrestati due ragazzi di 27 e 21 anni. “Vogliamo viaggiare sicure”, è il titolo della petizione lanciata da una donna originaria di Malnate, nel Varesotto, e che in poche ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 10 dicembre 2021) . Dopo la duplice violenza sessuale di venerdì sera a bordo di un treno regionale Trenord sulla linea Milano-Varese, è stata lanciata unaperdi istituire unaperin testa a tutti i convogli. Una, quella di testa, dedicata solo allesu tutti iregionali Trenord in Lombardia. È quanto chiede unalanciata sulla piattaforma Change.org dopo il caso della duplice violenza sessuale avvenuta sulla linea Milano-Varese per il quale sono stati arrestati due ragazzi di 27 e 21 anni. “Vogliamo viaggiare sicure”, è il titolo dellalanciata da una donna originaria di Malnate, nel Varesotto, e che in poche ...

