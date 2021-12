Tempesta d’amore | anticipazioni 13 dicembre | tutta la verità di Selina

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che lunedì 132021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il nuovo appuntamento.132021non potrà più fingere davanti alle gravi dichiarazioni scottanti che le ha fatto Cornelius, per questo motivo, si vedrà costretta a dover rivelare a Christoph tutti i piani che Erik sta tramando contro lui ed i Saalfeld, riguardo il business dell’hotel termale. L’uomo, scioccato, avvertirà subito Werner e Robert: insieme prepareranno una ...