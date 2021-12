Pippo Baudo | è appena arrivata la notizia | nella casa del Gf Vip Katia Ricciarelli è ancora all’oscuro di tutto

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Visto il prolungamento del Grande Fratello VIP sino a marzo 2022, Alfonso Signorini allarga il castpiù spiata d'Italia. Dopo gli ingressi di Biagio D'Anelli, Valerina Marini e Giacomo Urtis entrati come concorrenti unici, Maria Monsé e Patrizia Pellegrino, già eliminata al televoto, aprirà le porte del reality ad un altro volto famoso. Ha annullato l'ingresso di Ferdinando Giordano e Giulio Raselli per lasciare spazio ad un attore di fama internazionale, Kabir Bedi. A rivelare l'anticipazione è Cesara Buonamici, volto storico del TG5 che nel consueto collegamento con lo studio del GF Vip prima della diretta, si è lasciata ‘scappare' più di uno spoiler. La giornalista ha rivelato cheentreràpiù spiata d'Italia per fare una sorpresa alla sua ex ...

Katia Ricciarelli etornano insieme? Presto potremmo vederli, in tv, fianco a fianco. Ecco come e perché Nella casa dal "Grande Fratello Vip" i colpi di scena non finiscono mai e forse anche il pensiero più ...Mentre si diffondono voci su una presunta sorpresa da parte di, che potrebbe presto fare il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia, il soprano nelle ultime ore ha catturato l'...Il destinatario di questa gaffe è stato il giovane Biagio D'Anelli, una delle new entry di questa sesta edizione, che ha attirato la curiosità dell' ex moglie di Pippo Baudo. Gaffe omofoba di Katia al ...È tempo di nuovi ingressi nella Casa del Gf Vip 6: scopriamo chi sono i nuovi Vipponi concorrenti che varcheranno la Porta rossa ...