Covid, Ecdc: "Italia oggi non preoccupa" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Covid oggi Italia, il nostro Paese non preoccupa l'Ecdc. Il Belpaese è infatti, per questa settimana, l'unico classificato al livello di "scarsa preoccupazione" dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie secondo l'ultimo report che analizza la situazione Covid-19 nei vari Stati di Unione europea e Spazio economico europeo. Resta "molto alto", pari a 8,3 su 10 come la settimana scorsa, il livello di preoccupazione per l'intera area. Ma rispetto a 7 giorni fa l'Italia cambia fascia. E se nei prossimi giorni dovrà attendersi ancora un aumento dei casi e dei morti, dovrebbero stabilizzarsi i ricoveri sia in area medica sia in terapia intensiva. Il rapporto è relativo alla settimana 48, quella terminata domenica 5 ...

