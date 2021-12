Testo Luna Piena di Orietta Berti, il nuovo singolo nato dall’incontro con Hell Raton (Di giovedì 9 dicembre 2021) Esce Luna Piena di Orietta Berti: il nuovo singolo sarà in radio da venerdì 10 dicembre dopo il grande successo estivo della hit Mille, che la cantante ha presentato in estate con Fedez e Achille Lauro. Mille è stata certificata 5 volte Platino da FIMI/GfK Italia e adesso Orietta Berti rilascia un nuovo brano. Si intitola Luna Piena e sarà in radio tra qualche giorno, nato dalla complicità con Hell Raton. L’incontro tra Manuelito e Orietta Berti in Machete, con la complicità di X Factor ha portato alla nascita di un brano prodotto da Sixpm e scritto da Rose Villain. Luna Piena ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Escedi: ilsarà in radio da venerdì 10 dicembre dopo il grande successo estivo della hit Mille, che la cantante ha presentato in estate con Fedez e Achille Lauro. Mille è stata certificata 5 volte Platino da FIMI/GfK Italia e adessorilascia unbrano. Si intitolae sarà in radio tra qualche giorno,dalla complicità con. L’incontro tra Manuelito ein Machete, con la complicità di X Factor ha portato alla nascita di un brano prodotto da Sixpm e scritto da Rose Villain....

Advertising

RadioDueLaghi : Luna Piena è il titolo del nuovo singolo di Orietta Berti, che torna con un brano prodotto da Sixpm nato dopo l’inc… - Delta28153520 : @Sagittario09 'Solo' adoro il testo e ' stai su' : ' se anche tu vedi la stessa luna, non siamo poi così lontani'… - Lady_luna_P83 : RT @RmNotizie: ?? RM ha cambiato un po' il suo pezzo rap di Boy With Luv! Ha cantato: “La tua cicatrice è la mia cicatrice. Sai, mi sono ri… - giove_luna : RT @ProfCampagna: Questa foto è stata condivisa in un gruppo social di docenti di Lettere. Non ho modo di sapere titolo, autori e casa edit… - rositadamiani : Fiordaliso - Non voglio mica la luna (testo) -