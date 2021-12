Teo Mammuccari | tutta la verità su Aida Yespica | “È durato…”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Teoha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sua relazione con. Le parole che hanno chiarito la questione. Lui è sempre stato al centro del mondo gossipparo, a tal punto da finire sui giornali rosa anche per relazioni che a lui non pervengono. Infatti, Teo, non solo ha dettolasulla sua storia con, ma ha anche confessato di non avere tutti i rapporti amorosi che i giornalisti gli attribuiscono. Insomma, anche un po’ scocciato, l’uomo ha voluto chiarire alcune questioni relazionali.e Teoin vacanza insieme a Miami (WebSource)è un personaggio televisivo molto ...

Advertising

crocinoo : @LokiBaggins e perché non Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi - scopwr : @ilgiornale Teo Mammuccari. -

Ultime Notizie dalla rete : Teo Mammuccari

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>>e Gerry Scotti: non solo Tu si que vales, ecco la novità Conosciamo già i super campioni che gareggeranno. Nicolò Scalfi apparirà nella prima puntata. ...Maria De Filippi , come per ogni stagione televisiva, conduce sia Uomini e donne che Amici mentre ha appena terminato il suo ruolo in giuria a Tu si que vales accanto a Rudy Zerbi,, Gerry Scotti e alla sua grandissima amica Sabrina Ferilli e a breve ritornerà al timone di C'è posta per te . Nonostante questa sovraesposizione in video, non stanca mai perchè il suo ...In pista anche Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Sabrina Ferilli cade dietro le quinte di Tu sì que vales, poi un botto la terrorizza A Tu sì que vales, complice il buio, Sabrina Ferilli è caduta ...Gerry Scotti ed il duro attacco subito da un collega: “Poco professionale”. Ecco i dettagli della vicenda Il celebre conduttore Gerry Scotti torna a far parlare di se e finisce nel mirino del gossip p ...