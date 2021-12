Rinnovo Ibrahimovic | slitta l’appuntamento per la firma

(Di giovedì 9 dicembre 2021): il Milan e il gigante svedese si sono dati appuntamento a marzo per la decisione definitivaper ildicon il Milan. L’attaccante svedese e Paolo Maldini si sono dati appuntamento per marzo per capire se potrà esserci la possibilità di prolungare il contratto. A riferirlo è il Corriere della Sera, che indica la prossima primavera come data per parlare della questionecon l’attaccante di Malmö. CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

... che lo avrebbe reso il calciatore meno giovane della storia ad andare a segno, non è arrivato ma tutto lascia pensare che Zlatanabbia ancora una grande voglia di riprovarci. Non è stata ...Questa ricerca vale ovviamente per il ruolo di centravanti, visto chee Giroud non ... Molto dipenderà anche dagli sviluppi sulla trattativa per ildi Alessio Romagnoli: in caso di ...Zlatan Ibrahimovic ha già deciso il proprio futuro. L'attaccante ha voglia di riprovarci, ancora una volta, in Champions League ...Il rinnovo tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic è appeso ad un filo, nei prossimi mesi lo svedese annuncerà il suo futuro ...