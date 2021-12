“È morta, siamo tutti colpiti”. Alberto Matano, dolore in diretta per la perdita inattesa (Di giovedì 9 dicembre 2021) Giornata sicuramente difficile anche per Alberto Matano quella di giovedì 9 dicembre. Non è stata una puntata de ‘La vita in diretta’ uguale a tutte le altre, infatti si è aperta con un conduttore molto colpito emotivamente da una bruttissima notizia arrivata solamente qualche ora prima del suo lavoro. Ha dunque dedicato la prima parte del programma di Rai 1 ad una persona che non c’è più, che ha lasciato l’Italia nel dolore più profondo. Lo stesso dolore presente anche nel conduttore. Soltanto qualche settimana fa Alberto Matano era stato costretto a ricordare un altro grande, Giampiero Galeazzi: “ui in studio c’è un silenzio che non sembra reale. Quando se ne va un grande amico è così. Queste immagini che abbiamo visto fanno riferimento al 30 dicembre del 2018, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Giornata sicuramente difficile anche perquella di giovedì 9 dicembre. Non è stata una puntata de ‘La vita in’ uguale a tutte le altre, infatti si è aperta con un conduttore molto colpito emotivamente da una bruttissima notizia arrivata solamente qualche ora prima del suo lavoro. Ha dunque dedicato la prima parte del programma di Rai 1 ad una persona che non c’è più, che ha lasciato l’Italia nelpiù profondo. Lo stessopresente anche nel conduttore. Soltanto qualche settimana faera stato costretto a ricordare un altro grande, Giampiero Galeazzi: “ui in studio c’è un silenzio che non sembra reale. Quando se ne va un grande amico è così. Queste immagini che abbiamo visto fanno riferimento al 30 dicembre del 2018, ...

Ultime Notizie dalla rete : morta siamo La vita in diretta, Alberto Matano provato: 'Colpiti da una notizia arrivata...' ... giovedì 9 dicembre 2021, dove Alberto Matano ha aperto la trasmissione ricordando Lina Wertmüller, morta oggi. 'Siamo rimasti tutti colpiti dalla notizia che abbiamo appreso stamattina' ha asserito ...

Serena Bortone in difficoltà con il nipote di Lina Wertmüller: 'Siamo addolorati' Serena Bortone in difficoltà ad Oggi è un altro giorno dopo la scomparsa di Lina Wertmüller: 'Siamo addolarati', le parole verso il nipote Serena Bortone si è ritrovata oggi a fare i conti con ... morta ...

