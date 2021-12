Disavventura per 600 supporters del Leicester, persi i primi 20? del match: il motivo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Disavventura per seicento tifosi inglesi che non hanno potuto assistere ai primi 20? del match fra Napoli e Leicester a causa di un equivoco. Napoli-LeicesterInfatti, secondo i media britannici, la polizia avrebbe scortato il pullman dei sostenitori del Leicester nella direzione opposta a quella di dove è situato lo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Insomma, una brutta serata per i supporters inglesi che tornano anche con l’amaro in bocca per la gara persa con il risultato di 3-2. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 dicembre 2021)per seicento tifosi inglesi che non hanno potuto assistere ai20? delfra Napoli ea causa di un equivoco. Napoli-Infatti, secondo i media britannici, la polizia avrebbe scortato il pullman dei sostenitori delnella direzione opposta a quella di dove è situato lo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Insomma, una brutta serata per iinglesi che tornano anche con l’amaro in bocca per la gara persa con il risultato di 3-2.

emiliapica53 : @doluccia16 @Perla19733917 Mi dispiace per la tua disavventura ora come stai? - NicolettaLucher : Disavventura per Bruno Vespa: bloccato in ascensore per 40 minuti. Col suo libro. #brunovespa #portaaporta - CinziaMad : RT @Satiraptus: Disavventura per #BrunoVespa rimasto bloccato in ascensore per 40 minuti. Anche gli ascensori hanno fatto cose buone. #Sim… - Satiraptus : Disavventura per #BrunoVespa rimasto bloccato in ascensore per 40 minuti. Anche gli ascensori hanno fatto cose buone. #SimoneNesi - GioRomanoPress : RT @TgrRaiMolise: Disavventura lavorativa a lieto fine per un #infermiere che aveva bisogno di un documento dal centro per l'impiego di #Ca… -

Intrappolati in auto a causa della neve, la disavventura di quattro giovani salernitani

Bruno Vespa, brutta disavventura con la moglie: attimi di panico Brutta disavventura per Bruno Vespa Bruno Paolo Vespa è uno dei conduttori televisivi più famosi in Italia, nonché giornalista, autore televisivo e saggista. È stato direttore del TG1 ed è ideatore e ...

Mara Venier in stato confusionale: “Non me lo ricordo” | Ecco che è successo La conduttrice di Domenica In ha raccontato la sua tragica esperienza: stavolta ha davvero rischiato, ma non si è lasciata abbattere. Ecco le sue parole ...

Bruno Vespa, brutta disavventura con la moglie: attimi di panico Brutta disavventura per Bruno Vespa, il conduttore ha vissuto attimi di panico con la moglie: ecco cos'è successo ...

