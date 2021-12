Bug nel green pass. In quarantena va in treno dalla fidanzata: ecco come l’hanno scoperto (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic – Il green pass resta attivo anche se si è in quarantena perché positivi al Sars-Cov-2: è colpa di un bug del sistema. Ebbene sì, il sistema di tracciamento della certificazione verde ha dunque un punto debole. Il caso è stato scoperto a Torino. Si tratta di un 28enne milanese, positivo, che ha violato l’isolamento per raggiungere la fidanzata in treno risultando sempre in regola malgrado i vari controlli del green pass. Bug nel green pass: giovane positivo scoperto e denunciato a Torino Il green pass del giovane insomma risultava valido nonostante il ragazzo fosse in quarantena. La fuga d’amore sul Frecciarossa non è stata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic – Ilresta attivo anche se si è inperché positivi al Sars-Cov-2: è colpa di un bug del sistema. Ebbene sì, il sistema di tracciamento della certificazione verde ha dunque un punto debole. Il caso è statoa Torino. Si tratta di un 28enne milanese, positivo, che ha violato l’isolamento per raggiungere lainrisultando sempre in regola malgrado i vari controlli del. Bug nel: giovane positivoe denunciato a Torino Ildel giovane insomma risultava valido nonostante il ragazzo fosse in. La fuga d’amore sul Frecciarossa non è stata ...

Advertising

Open_gol : Due casi emersi nelle ultime ore hanno fatto emergere una falla nel sistema di verifica del Green pass - NykTrance : Trovata la soluzione all' attuale BUG presente per gli utenti Android che si collegano alle stanze Twitter. Segnalo… - Mushroomsamba_ : Ho appena pubblicato una foto su IG solo che se apro il mio profilo, nel feed non c'è, allora io adesso voglio chie… - gplomontineri : Sapete che pur avendo attivato tutte le varie impostazioni per negare a terzi gestione, like e altro questo dalla h… - ECastorani : @antonio41cotug2 @TuriLuigi @BeppeSala Il bug nel portale? -