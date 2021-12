Rodgers: “Napoli? Squadra forte con un grande allenatore. Tielemans ha recuperato” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Leicester City si gioca il passaggio al turno successivo di Europa League con i favori della classifica al Maradona contro il Napoli. Ecco le parole alla vigilia del match del tecnico Brendan Rodgers:“Abbiamo problemi con alcuni giocatori, ma Tielemans si è allenato, è qui ed è disponibile. In sette della nostra Squadra non sono venuti qui con noi”. Quali sono i calciatori che non sono qui a Napoli?“Lo vedrete dopo all’allenamento”. Eravate consapevoli di questa situazione o si è verificato tutto all’improvviso?“All’improvviso. Ci sono più casi, viaggiamo all’estero e dobbiamo rispettare le regole. Domani si vedrà chi è che non è venuto con noi”. Domani il destino è tutto nelle vostre mani: come vi sentite?“E’ una cosa buona, c’è fiducia. Potremmo vincere e finire il girone in testa, ma l’importante ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Leicester City si gioca il passaggio al turno successivo di Europa League con i favori della classifica al Maradona contro il. Ecco le parole alla vigilia del match del tecnico Brendan:“Abbiamo problemi con alcuni giocatori, masi è allenato, è qui ed è disponibile. In sette della nostranon sono venuti qui con noi”. Quali sono i calciatori che non sono qui a?“Lo vedrete dopo all’allenamento”. Eravate consapevoli di questa situazione o si è verificato tutto all’improvviso?“All’improvviso. Ci sono più casi, viaggiamo all’estero e dobbiamo rispettare le regole. Domani si vedrà chi è che non è venuto con noi”. Domani il destino è tutto nelle vostre mani: come vi sentite?“E’ una cosa buona, c’è fiducia. Potremmo vincere e finire il girone in testa, ma l’importante ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : #Leicester, rifinitura al #Maradona in vista della sfida al #Napoli: in conferenza il tecnico #Rodgers ha spiegato… - infoitsport : Leicester-Napoli, Rodgers: “Nessuna paura, possiamo fare bene” - sscalcionapoli1 : Leicester, Rodgers: “In 7 non hanno viaggiato con noi”, Schmeichel: ‘Napoli forte’ - gilnar76 : Leicester, Rodgers: “#Napoli fortissimo, mi piace Spalletti. Abbiamo tanti assenti per Covid. Un titolarissimo ha r… - napolipiucom : Leicester-Napoli, Rodgers: 'Nessuna paura, possiamo fare bene' #EUROPALEAGUE #napoli #NapoliLeicester… -