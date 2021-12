Napoli, spacca labbro a infermiera e sputa sui carabinieri: 31enne arrestata (Di mercoledì 8 dicembre 2021) A Napoli, ieri, una clochard di 31 anni ha spaccato il labbro ad un’infermiera e successivamente ha sputato sui carabinieri: arrestata. La foto dell’aggressione pubblicata dall’associazione ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’ (via Facebook)Nella giornata di ieri i carabinieri di Napoli hanno arrestato una clochard di 31 anni. La donna era stata soccorsa da un’ambulanza del 118 in stato di incoscienza. Infatti al risveglio all’interno dell’abitacolo, la 31enne ha iniziato ad aggredire sia i sanitari che le forze dell’ordine. Inoltre la donna ha ferito sia l’infermiera sia l’autista, per poi scagliarsi anche contro i militari chiamati in soccorso degli operatori. La 31enne adesso dovrà ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 8 dicembre 2021) A, ieri, una clochard di 31 anni hato ilad un’e successivamente hato sui. La foto dell’aggressione pubblicata dall’associazione ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’ (via Facebook)Nella giornata di ieri idihanno arrestato una clochard di 31 anni. La donna era stata soccorsa da un’ambulanza del 118 in stato di incoscienza. Infatti al risveglio all’interno dell’abitacolo, laha iniziato ad aggredire sia i sanitari che le forze dell’ordine. Inoltre la donna ha ferito sia l’sia l’autista, per poi scagliarsi anche contro i militari chiamati in soccorso degli operatori. Laadesso dovrà ...

keithlaw : @tomcolicchio Bianco (Phoenix) Kesté (Manhattan) Motorino (Manhattan) Lola (Minneapolis) Garage Bar (Louisville) Ro… - citrolone2 : @Maruzzella8720 Bella la città, ci sono stato in estate 2019 e vorrei ritornare a spacca Napoli per il periodo natalizio. - toreIIo : Curiosità: a Napoli il perizoma viene anche comunemente chiamato O spaccaloff perché spacca il peto in due - simo140609 : @doublegiem Se si spacca qualcuno dei nostri ogni settimana e stanno fuori mesi, ci credo siano favoriti. Il Napoli… - carlos_chavezr : ?? & ?? = ?? (@ Pizzeria Spacca Napoli in Port Moody, BC) -