Enel confermata tra leader mondiali di sostenibilità nel FTSE4Good

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) –è stata rinellaIndex Series, che classifica le migliori imprese al mondo in termini di pratiche e trasparenza a livello ambientale, sociale e di governance (ESG), a seguito della revisione didel secondo semestre del 2021. Inoltre, anche le società controllate di, Endesa,Amèricas eChile, sono state incluse nellaIndex Series. “ha rinnovato il riconoscimento dell'impegno del Gruppo nell'incorporare pratiche e procedure ESG sostenibili nella strategia aziendale – ha affermato Francesco Starace, CEO e General Manager di-. Il nostro modello di business, basato sulla creazione di valore condiviso per tutti i nostri stakeholder, ...

