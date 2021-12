Milan Liverpool 1-2: Tomori fa e disfa, il Diavolo è fuori dall’Europa (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2021-2022 tra Milan e Liverpool: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Il Milan conclude la sua campagna europea, non sarà nemmeno Europa League per gli uomini di Pioli che cadono in casa contro il Liverpool e vedono l’Atletico Madrid espugnare 1-3 Oporto, andando loro agli ottavi di finale. Illude il gol di Tomori al 29?, pareggia Salah al 36? e nella ripresa, un errore dello stesso Tomori spalanca la strada al gol-partita di Origi. Queste le emozioni di Milan-Liverpool: Sintesi Milan Liverpool MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 3? Salah raccoglie sulla destra, va centralmente da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Ilconclude la sua campagna europea, non sarà nemmeno Europa League per gli uomini di Pioli che cadono in casa contro ile vedono l’Atletico Madrid espugnare 1-3 Oporto, andando loro agli ottavi di finale. Illude il gol dial 29?, pareggia Salah al 36? e nella ripresa, un errore dello stessospalanca la strada al gol-partita di Origi. Queste le emozioni di: SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 3? Salah raccoglie sulla destra, va centralmente da ...

