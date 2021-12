Box office | le nuove uscite in tempo di pandemia

(Di martedì 7 dicembre 2021) L’emergenza pandemica da Covid-19 ha messo a dura prova i Paesi dell’intero pianeta. Accanto all’emergenza umanitaria, infatti, si è innescata una crisi senza precedenti che ha investito numerosi settori. Tra questi anche quello cinematografico, che ha conosciuto un notevole incremento della programmazione in streaming a discapito delle première in sala. Fortunatamente, però, sembra che si stia innescando un cambio di rotta, tant’è che un notevole numero di pellicole è pronto a fare il suo debutto sul grande schermo mentre altre stanno già scalando la classifica del box. I numeri del boxe le novità in arrivo Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, e grazie allenorme varate dal Governo che lo permettono, sempre più famiglie stanno tornando al cinema. Lo dimostrano i lungometraggi appena usciti e che da ...

Advertising

THALA6072531122 : RT @JohnnyDepp_18: Online la unity illa bro. Box office records la verithanama erukkum #Valimai - Renjith3244 : RT @JohnnyDepp_18: Online la unity illa bro. Box office records la verithanama erukkum #Valimai - Ranjith0809_Afc : RT @JohnnyDepp_18: Online la unity illa bro. Box office records la verithanama erukkum #Valimai - CinemApp_Cinema : Classifica e incassi fermi. Il box office attende le new entry #BoxOffice - JohnnyDepp_18 : Online la unity illa bro. Box office records la verithanama erukkum #Valimai -

Ultime Notizie dalla rete : Box office

, via Pallone 16, tel. 0458011154 dal lunedì al venerdì 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00 e on - line su www.boxol.it/boxofficelive/it Per l'acquisto di biglietti i voucher possono essere ...Classifica e incassi fermi. Ilattende le new entry . Encanto rimane primo, seguito da Cry Macho che raggiunge i 400.000 ...Il box office dei film più visti negli Stati Uniti dal 3 al 5 novembre 2021 conferma al primo posto la novità Encanto (58,368,259 dollari): una giovane ragazza colombiana è l'unico membro della sua fa ...Grande debutto nelle sale cinematografiche americane per il remake di Aladdin della Disney, che incassa più di 86 milioni di dollari nel weekend e ottiene il primato nel box office USA, davanti a tito ...