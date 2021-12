Milan, Tomori: «Con Liverpool ci giochiamo tutto, vogliamo vincere» (Di lunedì 6 dicembre 2021) “vogliamo vincere, è una partita importantissima. Sappiamo di avere qualche possibilità, dobbiamo avere una mentalità vincente, non pensare che non abbiamo nulla da perdere. Scenderemo in campo con questo spirito”. Lo ha detto il difensore del Milan Fikayo Tomori in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Liverpool in Champions League. “Ci giochiamo tutto, non sarà facile – ha ammesso – Il calcio inglese e il calcio giocato dal Liverpool è molto intenso e di alta qualità, ma noi gli abbiamo dato filo da torcere all’andata. E possiamo farlo anche domani”. Leggi su footdata (Di lunedì 6 dicembre 2021) “, è una partita importantissima. Sappiamo di avere qualche possibilità, dobbiamo avere una mentalità vincente, non pensare che non abbiamo nulla da perdere. Scenderemo in campo con questo spirito”. Lo ha detto il difensore delFikayoin conferenza stampa alla vigilia della sfida con ilin Champions League. “Ci, non sarà facile – ha ammesso – Il calcio inglese e il calcio giocato dalè molto intenso e di alta qualità, ma noi gli abbiamo dato filo da torcere all’andata. E possiamo farlo anche domani”.

Advertising

AntoVitiello : Allenamento in gruppo anche oggi per #Tomori, recuperato per la trasferta di Genova. Rientro importante soprattutto… - Gazzetta_it : #Milan #Tomori torna e la difesa regge. Il piatto preferito, il fisico da statua, quel gol alla Juve e… Il suo mondo - carlolaudisa : Il #Milan a caccia del nuovo #Tomori. Al #Monaco fari sul gioiello #Badiashile, under 21 francese. Ma la lista e’ l… - siciliafeed : Champions: Tomori, Milan deve e vuole vincere - la_rossonera : RT @LeBombeDiVlad: ??? #Milan, #Tomori lancia la sfida al #Liverpool ?? Le sue dichiarazioni #LBDV #LeBombeDiVlad #News @la_rossonera h… -