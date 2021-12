La lezione del Censis sul Covid: l'approccio scientista non funziona (Di domenica 5 dicembre 2021) Secondo l’ultimo rapporto del Censis, per 3 milioni di italiani il Covid non esiste e per un altro 10,9% il vaccino è inutile. È molto difficile commentare questi numeri, per lo sconforto che generano. Già sappiamo che il Paese soffre di un preoccupante analfabetismo di ritorno, che riguarda trasversalmente tutte le classi sociali. Non tutti gli italiani sono in grado di capire il senso di un testo di normale difficoltà, figurarsi ragionamenti complessi che riguardano pandemie, protocolli sanitari, ecc. Ma dare la colpa solo alla “mediocrazia” sarebbe un errore. Pierre Rosanvallon ha coniato il termine “controdemocrazia” proprio per descrivere i nostri assetti contemporanei. La democrazia della sfiducia generalizzata e del controllo costante, della trasparenza reiterata, che alla fine, per ironia della sorte, minaccia se stessa. Insomma, è giustamente ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 5 dicembre 2021) Secondo l’ultimo rapporto del, per 3 milioni di italiani ilnon esiste e per un altro 10,9% il vaccino è inutile. È molto difficile commentare questi numeri, per lo sconforto che generano. Già sappiamo che il Paese soffre di un preoccupante analfabetismo di ritorno, che riguarda trasversalmente tutte le classi sociali. Non tutti gli italiani sono in grado di capire il senso di un testo di normale difficoltà, figurarsi ragionamenti complessi che riguardano pandemie, protocolli sanitari, ecc. Ma dare la colpa solo alla “mediocrazia” sarebbe un errore. Pierre Rosanvallon ha coniato il termine “controdemocrazia” proprio per descrivere i nostri assetti contemporanei. La democrazia della sfiducia generalizzata e del controllo costante, della trasparenza reiterata, che alla fine, per ironia della sorte, minaccia se stessa. Insomma, è giustamente ...

Advertising

stanzaselvaggia : Oggi Rampini ci spiega che il modello non autoritario di Giappone, Sud Corea e di un non chiaro e vago “modello asi… - Corriere : Il successo del modello asiatico contro il Covid: lezione per l’Occidente - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Edgar Degas, La lezione di danza, 1873, olio su tela, National Gallery of Art, Washingt… - AndreaGressani : RT @dottorbarbieri: SDENG! ???? IL PRESIDENTE DEL SUDAFRICA CONTRO L'OBBLIGO VACCINALE. Una lezione di Diritto a tutto l'Occidente! https:/… - tagliagenti : RT @dottorbarbieri: SDENG! ???? IL PRESIDENTE DEL SUDAFRICA CONTRO L'OBBLIGO VACCINALE. Una lezione di Diritto a tutto l'Occidente! https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : lezione del Il successo del modello asiatico (non autoritario) contro il Covid: una lezione per l'Occidente Corriere della Sera La lezione del Censis sul Covid: l'approccio scientista non funziona Secondo l’ultimo rapporto del Censis, per 3 milioni di italiani il Covid non esiste e per un altro 10,9% il vaccino è inutile. È molto difficile commentare questi numeri, per lo ...

Tra le intercettazioni spuntano le lezioni di mafia del nonno al nipote Tra le intercettazioni della squadra mobile di Potenza durante le indagini sul clan Martorano spunta la lezione di mafia di un nonno al nipote ...

Secondo l’ultimo rapporto del Censis, per 3 milioni di italiani il Covid non esiste e per un altro 10,9% il vaccino è inutile. È molto difficile commentare questi numeri, per lo ...Tra le intercettazioni della squadra mobile di Potenza durante le indagini sul clan Martorano spunta la lezione di mafia di un nonno al nipote ...