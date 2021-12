Lil Nas X tra sacro e profano

Leggi su gqitalia

(Di sabato 4 dicembre 2021) Lil Nas X – Montero, Monte o anche Nas per gli amici che gli restano – ha capito già prima del mio arrivo ai San Vicente Bungalows, a West Hollywood, di trovarsi dov’era giusto essere. Nessuno, però, gli aveva spiegato chi sono. È stato l’universo ad annunciargli, con la presenza dei suoi numeri fortunati – il 7 e il 9 – nella targa dell’auto parcheggiata davanti a lui, che il suo futuro dipendeva dalla sua presenza lì, in quel preciso istante. I suoi detrattori pensavano che sarebbe scomparso dopo il singolo Old Town Road. Lil Nas X, invece, ha fatto irruzione, sia sulla scena hip hop che nella cultura pop, come una forza destabilizzante – un trickster, se volete, una specie di «mago beffardo» – che ha cambiato in maniera irreversibile il nostro modo di fare quel che facciamo, e anche chi lo fa. Non c’è mai stato un artista pop così lontano dai «poteri forti» che sia stato capace, con ...