La storia dell’occidente non è solo tortura

(Di sabato 4 dicembre 2021) "Noi ci lamentiamo quando leggiamo le storie dei lager del secolo scorso, quelli dei nazisti, quelli di Stalin, ci lamentiamo quando vediamo questo e diciamo: ‘Ma come mai è successo questo?’. Fratelli e sorelle: sta succedendo oggi, nelle coste vicine! Posti di schiavitù. E’ la guerra di questo momento, è la sofferenza di fratelli e sorelle che noi non possiamo tacere. Coloro che hanno dato tutto quello che avevano per salire su un barcone, di notte, e poi… senza sapere se arriveranno… E poi, tanti respinti per finire nei lager, veri posti di confinamento e die di schiavitù. Questa è ladi questa civiltà sviluppata, che noi chiamiamo occidente”. Così il Papa nel corso della preghiera ecumenica nella chiesa di Santa Croce a Nicosia, tappa del viaggio che lo porterà anche in Grecia nei prossimi giorni. Francesco inquadra alla ...