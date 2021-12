“Fatto in casa per voi”: la puntata del 4 dicembre 2021 (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo la pausa estiva, la cucina di Benedetta Rossi riapre al pubblico di Food Network e si riempie di profumi e sapori autunnali. La celebre youtuber, protagonista della quinta stagione della serie di Food Network Fatto in casa per voi, corre in soccorso dei suoi tanti fan nella preparazione di golosi piatti. Idee, ricette semplici e d’effetto, dolci e salate, nelle puntate in onda sul canale 33 del digitale terrestre ogni sabato, alle 14:45. Vi basterà cliccare sui link sotto per avere le ricette complete. Ventitreesima puntata su Real Time (clicca sulle foto) Bacetti della buonanotte Dolce scendiletto Rotolo per la merenda Le ricette delle precedenti puntate Taccù col sugo di mamma Pollo in potacchio Cavallucci dolci Pizza finta Pasta tonno e cipolle Torta magica al caffè Brandacujun Fregnacce Tette di vergine Lasagne con ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo la pausa estiva, la cucina di Benedetta Rossi riapre al pubblico di Food Network e si riempie di profumi e sapori autunnali. La celebre youtuber, protagonista della quinta stagione della serie di Food Networkinper voi, corre in soccorso dei suoi tanti fan nella preparazione di golosi piatti. Idee, ricette semplici e d’effetto, dolci e salate, nelle puntate in onda sul canale 33 del digitale terrestre ogni sabato, alle 14:45. Vi basterà cliccare sui link sotto per avere le ricette complete. Ventitreesimasu Real Time (clicca sulle foto) Bacetti della buonanotte Dolce scendiletto Rotolo per la merenda Le ricette delle precedenti puntate Taccù col sugo di mamma Pollo in potacchio Cavallucci dolci Pizza finta Pasta tonno e cipolle Torta magica al caffè Brandacujun Fregnacce Tette di vergine Lasagne con ...

