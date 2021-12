Dormite male? Ecco quali sono i danni al cervello secondo uno studio (Di sabato 4 dicembre 2021) Al giorno d’oggi è raro trovare una persone che dica di aver dormito bene e riposato almeno otto ore: questo a causa dell’ingente stress quotidiano che siamo costretti a subire per le più svariate cause e alle tante preoccupazioni cui – in media – dobbiamo far fronte. In più occorre anche aggiungerci lo stress da pandemia Covid e abbiamo la combo perfetta per spiegare il cattivo sonno. Leggi anche -> Qual è l’orario migliore per andare a dormire? Un nuovo studio ce lo dice e ci spiega il perché A condurre una ricerca legata ai danni al cervello causati dal cattivo sonno, però, non sono stati neurologi o psicologi, bensì alcuni esperti della ditta di materassi di lusso ‘Tempur‘ che in questi ultimi tempi hanno condotto una ricerca sulla correlazione tra mancanza di sonno e memoria. Nel condurre ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 4 dicembre 2021) Al giorno d’oggi è raro trovare una persone che dica di aver dormito bene e riposato almeno otto ore: questo a causa dell’ingente stress quotidiano che siamo costretti a subire per le più svariate cause e alle tante preoccupazioni cui – in media – dobbiamo far fronte. In più occorre anche aggiungerci lo stress da pandemia Covid e abbiamo la combo perfetta per spiegare il cattivo sonno. Leggi anche -> Qual è l’orario migliore per andare a dormire? Un nuovoce lo dice e ci spiega il perché A condurre una ricerca legata aialcausati dal cattivo sonno, però, nonstati neurologi o psicologi, bensì alcuni esperti della ditta di materassi di lusso ‘Tempur‘ che in questi ultimi tempi hanno condotto una ricerca sulla correlazione tra mancanza di sonno e memoria. Nel condurre ...

Dormite male? Ecco quali sono i danni al cervello secondo uno studio