Barcellona, prima sconfitta con Xavi: al Camp Nou decide Juanmi. Vola il Betis (Di sabato 4 dicembre 2021) E dopo due vittorie in Liga con Espanyol e Villarreal e il pari col Benfica, Xavi Hernandez incappa nella prima dolorosa sconfitta. Al Camp Nou il Barça ha perso 1 - 0 col Betis, che allunga a 5 la ... Leggi su gazzetta (Di sabato 4 dicembre 2021) E dopo due vittorie in Liga con Espanyol e Villarreal e il pari col Benfica,Hernandez incappa nelladolorosa. AlNou il Barça ha perso 1 - 0 col, che allunga a 5 la ...

Advertising

sportli26181512 : Barcellona, già finito l’effetto Xavi: ko con il Betis Siviglia: Prima sconfitta della nuova gestione per i blaugra… - delinquentweet : Prima sconfitta per Xavi sulla panchina del Barcellona: il Betis passa 1-0 al Camp Nou e inguaia ancor di più i bla… - thejudasway : arrivo a Barcellona e ovviamente la prima cosa che fotografo è questa ?? - LoDrastico : @alberto96881472 @Marty_Loca80 In realtà è stato il calciatore e allenatore che ne ha incarnato il modello,ma l'inv… - CarelliElena : RT @CLiberazione: L’#8dicembre 2021, festa dell’Immacolata Concezione, è un giorno importante per la #SagradaFamilia di #Barcellona: 139 an… -