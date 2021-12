Super Pass e non solo: ecco la stretta di dicembre per evitare il rischio lockdown (Di venerdì 3 dicembre 2021) In quest’ultimo periodo, i numeri dei contagi in Italia non fanno stare tranquilli, e paesi come la Germania – in cui la situazione sanitaria è negativa – spingono ad adottare misure precauzionali, per evitare un’impennata dei casi, proprio in un periodo tradizionalmente legato agli acquisti ed ai consumi. Si parla insistentemente del Super Pass, una certificazione verde ‘rafforzata’, in partenza dal 6 dicembre, ma non c’è soltanto questo. Di seguito ecco un quadro riassuntivo degli appuntamenti di dicembre, prefissati dalle autorità per rispondere alla risalita della curva dei contagi da coronavirus. Super Pass da lunedì 6 dicembre Lunedì prossimo sarà il giorno della partenza del Super ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 3 dicembre 2021) In quest’ultimo periodo, i numeri dei contagi in Italia non fanno stare tranquilli, e paesi come la Germania – in cui la situazione sanitaria è negativa – spingono ad adottare misure precauzionali, perun’impennata dei casi, proprio in un periodo tradizionalmente legato agli acquisti ed ai consumi. Si parla insistentemente del, una certificazione verde ‘rafforzata’, in partenza dal 6, ma non c’è soltanto questo. Di seguitoun quadro riassuntivo degli appuntamenti di, prefissati dalle autorità per rispondere alla risalita della curva dei contagi da coronavirus.da lunedì 6Lunedì prossimo sarà il giorno della partenza del...

GuidoDeMartini : ??NO PASS?? ????BELGIO???? Il tribunale di Namur ordina entro 5?? giorni il ritiro del PASS, pena la multa di 5mila € gio… - borghi_claudio : Non ci voleva un virologo per capire che il green pass non funzionava... e non ci vuole un virologo per capire che… - Corriere : ?? Boom delle vaccinazioni: oltre 430 mila iniezioni in 24 ore - MichelottiMarco : RT @borghi_claudio: Non ci voleva un virologo per capire che il green pass non funzionava... e non ci vuole un virologo per capire che il p… - Paperellaaa : @noitre32 IL SUPER GREEN PASS da a loro la libertà di romperti i cojoni durante il tuo pasto, addirittura vanno a c… -

Ultime Notizie dalla rete : Super Pass Von der Leyen apre all'obbligo vaccinale in Europa "Così come è strutturato oggi, il super green pass non ci convince molto, perché più metti delle particolarità all'interno dell'applicazione, più diventa difficile applicarlo. Quindi, credo che ...

No vax. Vaccino obbligatorio, lockdown, green pass: tutte le restrizioni europee (e cosa sta per accadere in Italia) L' invoca l'obbligo vaccinale . La ragiona sul selettivo per i soli . Intanto decine di altri Paesi si blindano per provare a rallentare la nuova ondata dei contagi che, partita da Est, sembra già sul ...

Super Pass e controlli, ecco le regole il Giornale Roma, controlli sul Green pass. I vigili: «Saremo severi» La stretta del Viminale c'è, è arrivata anche nei commissariati e nelle caserme di Roma. Ma i vigili hanno sbagliato la circolare, prevedendo di chiedere il Green ...

Super Pass e controlli, ecco le regole Mascherina sempre obbligatoria, sia per i dipendenti che per i clienti «in ambienti chiusi», perché «la presentazione di una delle certificazioni verdi non sostituisce il rispetto delle misure di prev ...

"Così come è strutturato oggi, ilgreennon ci convince molto, perché più metti delle particolarità all'interno dell'applicazione, più diventa difficile applicarlo. Quindi, credo che ...L' invoca l'obbligo vaccinale . La ragiona sul selettivo per i soli . Intanto decine di altri Paesi si blindano per provare a rallentare la nuova ondata dei contagi che, partita da Est, sembra già sul ...La stretta del Viminale c'è, è arrivata anche nei commissariati e nelle caserme di Roma. Ma i vigili hanno sbagliato la circolare, prevedendo di chiedere il Green ...Mascherina sempre obbligatoria, sia per i dipendenti che per i clienti «in ambienti chiusi», perché «la presentazione di una delle certificazioni verdi non sostituisce il rispetto delle misure di prev ...