'Palle di Mozart' in crisi, l'azienda austriaca è in bancarotta: "No turismo, no vendite" (Di venerdì 3 dicembre 2021) La crisi economica dovuta alla pandemia non ha risparmiato neppure le 'Palle di Mozart', che insieme alla torta Sacher sono il souvenir gastronomico per eccellenza per chi torna da una vacanza in Austria: eppure gli iconici cioccolatini 'Mozartkugeln' oggi sono a rischio, almeno nella loro versione originale. Il più famoso produttore dei tradizionali cioccolatini austriaci ha dichiarato infatti bancarotta, dopo il colpo di grazia inferto dalla pandemia. Ora è stata aperta una procedura di fallimento nei confronti della Mirabell, l'azienda produttrice delle 'Echte Salzburger Mozartkugeln', dal tribunale regionale di Salisburgo.I cioccolatini tondi ripieni di marzapane al pistacchio simbolo dell'Austria rischiano quindi di non essere più prodotti dalla Salzburg ...

