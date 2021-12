Infermiere no vax va a fare il vaccino con il braccio in silicone: denunciato 50enne (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si è presentato in un hub vaccinale per sottoporsi fintamente al vaccino contro il Covid-19 e ottenere così il Green Pass senza aver ricevuto realmente la dose. Un fatto sconcertante è accaduto a Biella, in Piemonte, dove un 50enne ha indossato un avambraccio in silicone per ingannare il personale medico sanitario. Infermiere no vax va L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si è presentato in un hub vaccinale per sottoporsi fintamente alcontro il Covid-19 e ottenere così il Green Pass senza aver ricevuto realmente la dose. Un fatto sconcertante è accaduto a Biella, in Piemonte, dove unha indossato un avaminper ingannare il personale medico sanitario.no vax va L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

tra_JeB : @Napalm51 @barbarab1974 Per 100mila € faccio l’infermiere con il Rolex al polso che ti inietta il vax con la siring… - GenevieveAbet : Infermiere No Vax va a fare il vaccino con un braccio in silicone per ottenere il Green Pass - rep_torino : Infermiere No Vax va a fare il vaccino con un braccio in silicone per ottenere il Green Pass [di Carlotta Rocci] [a… - andreab26824312 : Si presenta con un avambraccio finto per ingannare l. Infermiere.. Un no Vax molto furbo... Pensandoci bene poteva… - capiroxi : @alfredoferrante Vedi a non mettere le infermiere no vax ? -