Il Governo valuta un contributo di solidarietà per i redditi sopra i 75mila euro (Di venerdì 3 dicembre 2021) La maggioranza è divisa sulla proposta di un contributo di solidarietà da parte dei redditi più alti, per sterilizzare gli aumenti delle bollette per le famiglie. Si tratterebbe della idea di annullare gli effetti del taglio dell’Irpef per i redditi sopra i 75mila euro (valore, 248 milioni). La proposta è stata discussa in cabina di regia questa mattina e il premier Mario Draghi ha ascoltato le opinioni dei rappresentanti dei partiti di Governo. Sull’intervento si sarebbero detti a favore Pd, Leu e M5s, mentre avrebbero espresso i loro dubbi Lega, Fi e Iv. L’emendamento del Governo alla manovra confermerà il taglio strutturale di 7 miliardi di Irpef e 1 miliardo di Irap a partire dal 2022. E’ quanto si apprende da diverse fonti ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) La maggioranza è divisa sulla proposta di undida parte deipiù alti, per sterilizzare gli aumenti delle bollette per le famiglie. Si tratterebbe della idea di annullare gli effetti del taglio dell’Irpef per i(valore, 248 milioni). La proposta è stata discussa in cabina di regia questa mattina e il premier Mario Draghi ha ascoltato le opinioni dei rappresentanti dei partiti di. Sull’intervento si sarebbero detti a favore Pd, Leu e M5s, mentre avrebbero espresso i loro dubbi Lega, Fi e Iv. L’emendamento delalla manovra confermerà il taglio strutturale di 7 miliardi di Irpef e 1 miliardo di Irap a partire dal 2022. E’ quanto si apprende da diverse fonti ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo valuta Il Governo valuta un contributo di solidarietà per i redditi sopra i 75mila euro L'emendamento del governo alla manovra confermerà il taglio strutturale di 7 miliardi di Irpef e 1 miliardo di Irap a partire dal 2022. E' quanto si apprende da diverse fonti presenti alla cabina di ...

Caro bollette, verso contributo solidarietà per redditi oltre i 75mila euro. Confermato il taglio Irpef Nel Consiglio dei ministri l'emendamento alla legge di bilancio che tradurrà l'accordo fra governo e maggioranza sulla riforma fiscale Il governo valuta l'ipotesi di un contributo di solidarietà da parte dei redditi più alti per sterilizzare gli aumenti delle bollette per le famiglie. La proposta è stata discussa in cabina di regia ...

Governo valuta contributo solidarietà contro caro bollette ANSA Nuova Europa Fisco: fonti, 'governo valuta contributo solidarietà per redditi oltre 75mila euro' (2) Il contributo di solidarietà, che vede al momento divise le forze di maggioranza, andrebbe a fronteggiare il rincaro delle bollette, con particolare attenzione ...

