Gp Jeddah: una pista da scoprire (Di venerdì 3 dicembre 2021) Manca davvero poco per il debutto del Gp di Jeddah nel campionato mondiale di Formula Uno. Il tracciato resterà un'incognita fino a quando i piloti non scenderanno in pista. Gp Jeddah: la pista è favorevole alla Mercedes? Con i suoi 6174 metri, il tracciato cittadino di Jeddah è il secondo per lunghezza di tutto il mondiale di F1 (secondo solo a Spa). Le sue 27 curve non impediranno ai piloti di raggiungere la velocità media di 250 km/h (a più elevata della stagione in un cittadino). La pista sembra dunque favorire la potenza del motore e questo non può far altro che far sorridere Toto Wolff e la Mercedes, reduce da due gran premi vinti nettamente ai danni della Red Bull e del leader della classifica piloti Max Verstappen. Resta comunque un tracciato cittadino, ricco di insidie ...

