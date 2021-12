Lecce vs Reggina: le statistiche del match (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Lecce ha vinto ben sei delle otto gare giocate contro la Reggina in Serie B, completano un pareggio (2-2 proprio nella sfida più recente, lo scorso maggio) e una sconfitta (2-1 nel febbraio 1997). Il Lecce è imbattuto nelle prime sette gare interne di questo campionato e potrebbe non subire alcuna sconfitta nelle prime otto, per la prima volta, in Serie B, dal torneo 2002/03. Il Lecce ha segnato almeno tre gol in ciascuna delle ultime tre partite casalinghe di questo campionato e potrebbe infilare una serie più lunga con almeno tre reti segnate a match per la prima volta nel torneo cadetto dal 1949. Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime 14 sfide disputate in Serie B (7V, 7N) – i pugliesi non registrano una striscia di imbattibilità più lunga nel torneo cadetto da gennaio 2003: ... Leggi su footdata (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilha vinto ben sei delle otto gare giocate contro lain Serie B, completano un pareggio (2-2 proprio nella sfida più recente, lo scorso maggio) e una sconfitta (2-1 nel febbraio 1997). Ilè imbattuto nelle prime sette gare interne di questo campionato e potrebbe non subire alcuna sconfitta nelle prime otto, per la prima volta, in Serie B, dal torneo 2002/03. Ilha segnato almeno tre gol in ciascuna delle ultime tre partite casalinghe di questo campionato e potrebbe infilare una serie più lunga con almeno tre reti segnate aper la prima volta nel torneo cadetto dal 1949. Ilè rimasto imbattuto nelle ultime 14 sfide disputate in Serie B (7V, 7N) – i pugliesi non registrano una striscia di imbattibilità più lunga nel torneo cadetto da gennaio 2003: ...

