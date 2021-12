Entro lunedì il sequenziamento del positivo sul volo Roma-Alghero (Di giovedì 2 dicembre 2021) AGI - Si concluderà lunedì prossimo il tracciamento e sequenziamento sui 130 passeggeri del volo Roma-Alghero di domenica sera, uno dei quali, proveniente dall'Africa, è risultato positivo al Covid. Il timore è che, vista la provenienza del viaggiatore, possa trattarsi della nuova variante Omicron, che si conosce ancora poco. L'allarme è scattato anche da una prima analisi del virus che ha accertato come non si tratti del ceppo originario del Sars Cov 2. Il passeggero, vaccinato con doppia dose, sta bene e, ha indossato correttamente la mascherina durante tutto il viaggio, comportamento che potrebbe aver evitato contagi a bordo. Intanto, mentre il laboratorio di Microbiologia e virologia dell'Aou di Sassari effettua il sequenziamento del virus, i passeggeri a bordo ... Leggi su agi (Di giovedì 2 dicembre 2021) AGI - Si concluderàprossimo il tracciamento esui 130 passeggeri deldi domenica sera, uno dei quali, proveniente dall'Africa, è risultatoal Covid. Il timore è che, vista la provenienza del viaggiatore, possa trattarsi della nuova variante Omicron, che si conosce ancora poco. L'allarme è scattato anche da una prima analisi del virus che ha accertato come non si tratti del ceppo originario del Sars Cov 2. Il passeggero, vaccinato con doppia dose, sta bene e, ha indossato correttamente la mascherina durante tutto il viaggio, comportamento che potrebbe aver evitato contagi a bordo. Intanto, mentre il laboratorio di Microbiologia e virologia dell'Aou di Sassari effettua ildel virus, i passeggeri a bordo ...

Advertising

sulsitodisimone : Entro lunedì il sequenziamento del positivo sul volo Roma-Alghero - fallitohogws : Non ho ancora fatto un beneamato cazzo oggi perché devo portare la spesa a casa ad un'amica gr, quindi a sto punto… - blexedfornow : RT @turbo_edits: Pretendo di vedere la festa per il compleanno di Christian entro fine settimana, massimo Lunedì (perché è il mio compleann… - graziella_lai : Zona gialla in Italia: ecco le regioni a rischio entro Natale - Il Sole 24 ORE @sole24ore - marilenagasbar1 : RT @marilenagasbar1: -