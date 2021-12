Da Papin a Stoichkov | da Owen a Cannavaro | quelli che il “Pallone d’oro” poi porta sfiga Con un’eccezione che ha fatto storia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il limite dei premi è che guardano sempre indietro. Scattano una foto di quello che è stato. Ma non possono tenere in considerazione quello che sarà. Il problema è che il futuro non sempre è coerente con il passato. Ci sono fratture che rendono i due piani impossibili da sovrapporre, capitoli antitetici di uno stesso racconto. Non c’è riconoscimento che non si porti dietro polemiche. Perché è un tentativo disperato di razionalizzare l’unica cosa che non può essere spiegata a parole: il talento. Ilè la massima espressione di questa tendenza. Perché eleva a sistema la sua inutilità di fondo. Racconta una verità parziale. Premia l’uomo più influente in uno sport di squadra. E lo fa con criteri più soggettivi che scientifici. Così si è arrivati al paradosso. Gli esclusi fanno più notizia dei premiati. Il nome di chi perde viene brandito dal ...